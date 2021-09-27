ФСБ предотвратила теракт в Башкирии. Видео © ФСБ РФ

ФСБ предотвратила теракт на одном из объектов правоохранительных органов в Башкирии. Задержаны пятеро членов неонацистской группировки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Задержано пять жителей Уфы 2001–2003 годов рождения — участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств", — рассказали в спецслужбе.

Дома у неонацистов и в тайнике изъяли готовое СВУ и компоненты для бомбы, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также националистическую атрибутику.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств". Участники группировки арестованы.