Украинские десантники провели совместные прыжки с американскими
Десант высадился в рамках военных учений Rapid Trident 2021 с самолёта ВС США С-130 "Геркулес".
Фото © Facebook / Командование десантно-штурмовых войск
На Украине произведена совместная высадка десанта украинских, американских сил, а также военных других натовских стран. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Высадка десанта была проведена с военно-транспортного самолёта С-130 "Геркулес" с использованием американских парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров", — говорится в сообщении командования.
Прыжки были осуществлены в рамках военных учений Rapid Trident 2021. Перед десантированием инструкторы из США провели обучение украинских десантников.
Напомним, что совместные с американцами военные учения Rapid Тrident 2021 начались 20 сентября и продлятся до 1 октября. В учениях участвует около шести тысяч военнослужащих из 15 стран – партнёров Украины. Кроме того, к манёврам привлечён личный состав литовско-польско-украинской бригады.
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