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Украинские десантники провели совместные прыжки с американскими

Десант высадился в рамках военных учений Rapid Trident 2021 с самолёта ВС США С-130 "Геркулес".

26 сентября, 01:13
<p>Фото © Facebook / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/?__cft__%5B0%5D=AZUcB_Wnjxte_7CJuiCIrMHOSaLbFMbGBSokkjgHofW7X5aJzDikk9fJmwFweTtocW2jOTDMfLcqLv6ZRjiyWFn50nB_Z4gtMlDv5HU8AqnWQdfRQLUs-spMRXEWR4P0xd62-w_oGWE-0FrmOPS1s7CR&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Командование десантно-штурмовых войск</a></strong></p>

Фото © Facebook / Командование десантно-штурмовых войск

На Украине произведена совместная высадка десанта украинских, американских сил, а также военных других натовских стран. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Высадка десанта была проведена с военно-транспортного самолёта С-130 "Геркулес" с использованием американских парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров", — говорится в сообщении командования.

Прыжки были осуществлены в рамках военных учений Rapid Trident 2021. Перед десантированием инструкторы из США провели обучение украинских десантников.

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Напомним, что совместные с американцами военные учения Rapid Тrident 2021 начались 20 сентября и продлятся до 1 октября. В учениях участвует около шести тысяч военнослужащих из 15 стран – партнёров Украины. Кроме того, к манёврам привлечён личный состав литовско-польско-украинской бригады.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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