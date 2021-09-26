Украинские десантники провели совместные прыжки с американскими

На Украине произведена совместная высадка десанта украинских, американских сил, а также военных других натовских стран. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Высадка десанта была проведена с военно-транспортного самолёта С-130 "Геркулес" с использованием американских парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров", — говорится в сообщении командования.

Прыжки были осуществлены в рамках военных учений Rapid Trident 2021. Перед десантированием инструкторы из США провели обучение украинских десантников.