Иномарка влетела в толпу людей на автобусной остановке в Калининграде
В результате пострадали два пешехода: женщина и ребёнок в возрасте 8–9 лет.
В Калининграде водитель влетел в автобусную остановку. Видео © Соцсети
В Калининграде водитель автомобиля "Рено" не справился с управлением и на полной скорости влетел в автобусную остановку, полную людей. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного УМВД России Светлана Поставничая.
По предварительной информации, ДТП произошло около восьми часов утра. В аварии пострадали два пешехода, которые находились на остановке: мама и мальчик 2012 года рождения. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.
Ранее под Иркутском пьяный водитель сбил пятерых детей, которые шли по дороге. Мужчина пояснил, что хотел отогнать машину в гараж, до которого был один километр.
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