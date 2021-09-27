Иномарка влетела в толпу людей на автобусной остановке в Калининграде

В Калининграде водитель влетел в автобусную остановку. Видео © Соцсети

В Калининграде водитель автомобиля "Рено" не справился с управлением и на полной скорости влетел в автобусную остановку, полную людей. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного УМВД России Светлана Поставничая.

По предварительной информации, ДТП произошло около восьми часов утра. В аварии пострадали два пешехода, которые находились на остановке: мама и мальчик 2012 года рождения. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.