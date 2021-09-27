Курс евро упал ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года

Курс евро впервые с 29 июля прошлого года опустился ниже 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 10:10 27 сентября стоимость европейской валюты на бирже опустилась до 84,9925 рубля. При этом стоимость доллара на открытии торгов выросла на 8,75 копейки — до 72,81 рубля, но позже упала до отметки 72,58 рубля.