Курс евро упал ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года
При этом стоимость доллара незначительно выросла, а потом опустилась до 72,58 рубля.
Фото © Pixabay
Курс евро впервые с 29 июля прошлого года опустился ниже 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
По состоянию на 10:10 27 сентября стоимость европейской валюты на бирже опустилась до 84,9925 рубля. При этом стоимость доллара на открытии торгов выросла на 8,75 копейки — до 72,81 рубля, но позже упала до отметки 72,58 рубля.
Ранее курс биткоина рухнул почти на $3 тысячи после заявления ЦБ Китая. Регулятор объявил вне закона все транзакции с использованием этой криптовалюты и других цифровых активов, включая стейблкоины.
Комментариев: 0