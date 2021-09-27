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Курс евро упал ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года

При этом стоимость доллара незначительно выросла, а потом опустилась до 72,58 рубля.

27 сентября, 07:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курс евро впервые с 29 июля прошлого года опустился ниже 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 10:10 27 сентября стоимость европейской валюты на бирже опустилась до 84,9925 рубля. При этом стоимость доллара на открытии торгов выросла на 8,75 копейки — до 72,81 рубля, но позже упала до отметки 72,58 рубля.

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Ранее курс биткоина рухнул почти на $3 тысячи после заявления ЦБ Китая. Регулятор объявил вне закона все транзакции с использованием этой криптовалюты и других цифровых активов, включая стейблкоины.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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