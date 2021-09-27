НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Бундестаг Германии впервые в истории войдёт женщина-трансгендер

Тесса Гансерер является членом регионального парламента Баварии с 2013 года.

27 сентября, 08:03
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/GansGruen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tessa Ganserer</a></p>

Фото © Twitter / Tessa Ganserer

В Бундестаг Германии впервые в истории войдёт женщина-трансгендер — кандидат от партии "Зелёные" Тесса Гансерер. Согласно предварительным итогам голосования в немецком парламенте, она гарантированно получит место в парламенте, пишет телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Фото © Twitter / Tessa Ganserer

Фото © Twitter / Tessa Ganserer

С 2013 года Гансерер является членом ландтага (регионального парламента). В своём избирательном округе в Баварии Гансерер получила 23,6% голосов. Даже если политик не получит прямой мандат, она всё равно попадёт в Бундестаг по партийным спискам. Гансерер уже сообщила, что в парламенте намерена выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств.

"Я очень рада, что буду способствовать продвижению интересующих меня вопросов в последующие четыре года также в немецком Бундестаге", — заявила политик.

Ранее в ЦИК Германии рассказали о составе нового Бундестага. По итогам выборов в немецкий парламент войдут представители семи партий.

Социал-демократы одержали победу на выборах в Бундестаг Германии

Социал-демократы одержали победу на выборах в Бундестаг Германии

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Лидер победившей в ФРГ партии решил не звать в правящую коалицию блок Меркель

сегодня в 08:15

В ЦИК Германии рассказали о составе нового бундестага

сегодня в 05:00

Володин предупредил, что вмешательство в выборы в России извне будет постоянным

сегодня в 08:37

Бригада арбитров из Греции обслужит матч между "Зенитом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов

сегодня в 08:50

Банкир, потративший 6 млн на превращение в "рептилоида", ищет свою любовь после 12 лет одиночества

сегодня в 08:58

Новости партнеров

Layer 1