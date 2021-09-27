В Бундестаг Германии впервые в истории войдёт женщина-трансгендер — кандидат от партии "Зелёные" Тесса Гансерер. Согласно предварительным итогам голосования в немецком парламенте, она гарантированно получит место в парламенте, пишет телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Фото © Twitter / Tessa Ganserer

С 2013 года Гансерер является членом ландтага (регионального парламента). В своём избирательном округе в Баварии Гансерер получила 23,6% голосов. Даже если политик не получит прямой мандат, она всё равно попадёт в Бундестаг по партийным спискам. Гансерер уже сообщила, что в парламенте намерена выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств.

"Я очень рада, что буду способствовать продвижению интересующих меня вопросов в последующие четыре года также в немецком Бундестаге", — заявила политик.