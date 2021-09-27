В ЦИК Германии рассказали о составе нового бундестага

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) по итогам выборов получает 206 мест в бундестаге. У занявшего второе место блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — 196 мест. Об этом сообщает ЦИК ФРГ.

Далее идут "Зелёные" — 118 мест, Свободная демократическая партия (СвДП) — 92, "Альтернатива для Германии" — 83 и Левая партия — 39. Стоит отметить, что "левые" не преодолели пятипроцентный барьер, но получили три прямых мандата и по закону могут сформировать фракцию, соответствующую набранным 4,9%.

Для парламентского большинства нужно 368 депутатов. Есть несколько вариантов коалиций: СДПГ с "Зелёными" и СвДП (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелёными" и СвДП (406 голосов), СДПГ с ХДС/ХСС (402 голоса). Помимо вышеназванных партий в бундестаг прошла депутат от малой партии Союз южношлезвигских избирателей.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым составом парламента СДПГ получит на 56 мест больше, а ХДС/ХСС, напротив, на 49 меньше. "Зелёные" и СвДП прибавили 51 и 12 мандатов соответственно. "Альтернатива для Германии" потеряла четыре кресла, а "Левые" лишились 20 мандатов.