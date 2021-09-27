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СМИ: Отставки по делу Кабанова могут затронуть пять городов Крыма

Отмечается, что к руководству администраций курортных городов возникли вопросы.

27 сентября, 04:27
<p>Виды Евпатории. © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Виды Евпатории. © ТАСС / Сергей Мальгавко

В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы к целому ряду чиновников администраций курортных городов. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

"Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск", — уточнил собеседник агентства.

Напомним, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов на прошлой неделе принял отставки вице-премьера правительства Кабанова, министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Храмова и Кабанова заключили под стражу на два месяца, их обвиняют в многомиллионных хищениях из бюджета.

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Как пояснил источник агентства, Кабанов и Храмов арестованы в рамках борьбы с коррупцией во властных структурах Крыма.

"Сейчас предстоит установить, какое именно количество эпизодов имело место и в целом круг лиц, которые могут быть причастны", — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали о скорых отставках в кабмине Крыма. По некоторым данным, перестановки произойдут в ближайшем будущем и коснутся руководителей целого ряда ведомств.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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