СМИ: Отставки по делу Кабанова могут затронуть пять городов Крыма
Отмечается, что к руководству администраций курортных городов возникли вопросы.
Виды Евпатории. © ТАСС / Сергей Мальгавко
В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы к целому ряду чиновников администраций курортных городов. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
"Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов на прошлой неделе принял отставки вице-премьера правительства Кабанова, министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Храмова и Кабанова заключили под стражу на два месяца, их обвиняют в многомиллионных хищениях из бюджета.
Как пояснил источник агентства, Кабанов и Храмов арестованы в рамках борьбы с коррупцией во властных структурах Крыма.
"Сейчас предстоит установить, какое именно количество эпизодов имело место и в целом круг лиц, которые могут быть причастны", — подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщали о скорых отставках в кабмине Крыма. По некоторым данным, перестановки произойдут в ближайшем будущем и коснутся руководителей целого ряда ведомств.
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