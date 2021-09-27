СМИ: Отставки по делу Кабанова могут затронуть пять городов Крыма

В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы к целому ряду чиновников администраций курортных городов. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

"Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск", — уточнил собеседник агентства.

Напомним, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов на прошлой неделе принял отставки вице-премьера правительства Кабанова, министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Храмова и Кабанова заключили под стражу на два месяца, их обвиняют в многомиллионных хищениях из бюджета.

Как пояснил источник агентства, Кабанов и Храмов арестованы в рамках борьбы с коррупцией во властных структурах Крыма.

"Сейчас предстоит установить, какое именно количество эпизодов имело место и в целом круг лиц, которые могут быть причастны", — подчеркнул он.