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Жители Сан-Марино проголосовали за отмену 150-летнего закона о запрете абортов

Ранее жителям республики приходилось ездить для этой процедуры в соседнюю Италию.

27 сентября, 04:03
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

В Сан-Марино 26 сентября состоялся референдум, на котором поддержали отмену закона о запрете абортов, принятого ещё в 1865 году. Об этом сообщает телекомпания San Marino RTV.

В референдуме приняло участие около 15 тысяч человек (явка 41%). Они отвечали на следующий вопрос: "Хотите, чтобы женщинам было позволено добровольно прерывать беременность до 12-й недели со дня зачатия и на более позднем сроке, если беременность представляет угрозу жизни женщины или если плод имеет серьёзные отклонения, угрожающие физическому и психологическому здоровью женщины".

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В итоге 77% граждан проголосовали за легализацию абортов, против высказалось 22%. Стоит отметить, что в Сан-Марино, которая является старейшей в мире независимой республикой, традиционно достаточно консервативно-католические взгляды. Ранее жителям страны приходилось ездить за абортами в соседнюю Италию, где аналогичный закон отменили ещё в 1978 году.

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Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что аборты по полису ОМС незаконны. По его словам, выделение бюджетных средств на финансирование процедуры является их нецелевым использованием.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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