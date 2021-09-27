Жители Сан-Марино проголосовали за отмену 150-летнего закона о запрете абортов
Ранее жителям республики приходилось ездить для этой процедуры в соседнюю Италию.
Фото © ТАСС / АР
В Сан-Марино 26 сентября состоялся референдум, на котором поддержали отмену закона о запрете абортов, принятого ещё в 1865 году. Об этом сообщает телекомпания San Marino RTV.
В референдуме приняло участие около 15 тысяч человек (явка 41%). Они отвечали на следующий вопрос: "Хотите, чтобы женщинам было позволено добровольно прерывать беременность до 12-й недели со дня зачатия и на более позднем сроке, если беременность представляет угрозу жизни женщины или если плод имеет серьёзные отклонения, угрожающие физическому и психологическому здоровью женщины".
В итоге 77% граждан проголосовали за легализацию абортов, против высказалось 22%. Стоит отметить, что в Сан-Марино, которая является старейшей в мире независимой республикой, традиционно достаточно консервативно-католические взгляды. Ранее жителям страны приходилось ездить за абортами в соседнюю Италию, где аналогичный закон отменили ещё в 1978 году.
Продержались несколько часов: Исландия перестала быть первой страной в Европе с "женским" парламентом
Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что аборты по полису ОМС незаконны. По его словам, выделение бюджетных средств на финансирование процедуры является их нецелевым использованием.
Комментариев: 0