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В Крыму побили постсоветский рекорд по числу туристов

Только с января по август 2021 года на полуострове отдохнуло 7,2 млн человек.

27 сентября, 08:23
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Крым посетило более 8 млн туристов с начала года, что больше рекордного уровня постсоветского времени за целый год, сообщил глава республики Сергей Аксёнов на своей странице во "ВКонтакте".

"С каждым годом растёт туристический поток. В этом году, по состоянию на 27 сентября, он уже превысил восемь миллионов человек", — уточнил руководитель региона.

Предыдущий рекорд постсоветского периода был побит в 2019 году — 7,43 млн человек. За 2020 год, когда вводились строгие ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше. При этом с января по август 2021 года Крым посетило 7,2 млн туристов — на 24% больше аналогичного периода 2019 года.

В Крыму решили построить новый курортный город

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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