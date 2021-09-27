В Крыму побили постсоветский рекорд по числу туристов
Только с января по август 2021 года на полуострове отдохнуло 7,2 млн человек.
Фото © Pexels
Крым посетило более 8 млн туристов с начала года, что больше рекордного уровня постсоветского времени за целый год, сообщил глава республики Сергей Аксёнов на своей странице во "ВКонтакте".
"С каждым годом растёт туристический поток. В этом году, по состоянию на 27 сентября, он уже превысил восемь миллионов человек", — уточнил руководитель региона.
Предыдущий рекорд постсоветского периода был побит в 2019 году — 7,43 млн человек. За 2020 год, когда вводились строгие ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше. При этом с января по август 2021 года Крым посетило 7,2 млн туристов — на 24% больше аналогичного периода 2019 года.
Комментариев: 0