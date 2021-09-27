В Крыму побили постсоветский рекорд по числу туристов

Крым посетило более 8 млн туристов с начала года, что больше рекордного уровня постсоветского времени за целый год, сообщил глава республики Сергей Аксёнов на своей странице во "ВКонтакте".

"С каждым годом растёт туристический поток. В этом году, по состоянию на 27 сентября, он уже превысил восемь миллионов человек", — уточнил руководитель региона.