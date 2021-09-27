За сутки в России выявили более 22 тысяч случаев ковида

За сутки в России выявили 22 236 новых случаев коронавируса, также зафиксировано 779 летальных исходов, а полностью выздоровело 13 513 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего заболевших за 24 часа в Москве (+3387), Санкт-Петербурге (+1527), Подмосковье (+1330, это максимум с 16 августа), Самарской (+581) и Воронежской (+541) областях. Ситуация в других регионах выглядит таким образом:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 7 443 149 случаев коронавируса. За весь период умерло 204 679 человек, выздоровело 6 618 117.