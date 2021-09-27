В "Яблоке" отреагировали на данные об экстренной госпитализации Явлинского

В пресс-службе партии "Яблоко" ничего не слышали о госпитализации Григория Явлинского. Как сообщили там Лайфу, сегодня у политика запланировано мероприятие, на котором он должен присутствовать.

"Ничего такого не знаю, сегодня общались. На сегодня у нас запланировано мероприятие, и он будет", — сообщил собеседник Лайфа.