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В "Яблоке" отреагировали на данные об экстренной госпитализации Явлинского

По данным СМИ, ранее у политика диагностировали нарушение сердечного ритма.

27 сентября, 08:40
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

В пресс-службе партии "Яблоко" ничего не слышали о госпитализации Григория Явлинского. Как сообщили там Лайфу, сегодня у политика запланировано мероприятие, на котором он должен присутствовать.

"Ничего такого не знаю, сегодня общались. На сегодня у нас запланировано мероприятие, и он будет", — сообщил собеседник Лайфа.

У госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердили ковид

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Напомним, об ухудшении самочувствия Явлинского СМИ сообщали сегодня утром. Отмечалось, что председателя "Яблока" госпитализировали на выходных, а врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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