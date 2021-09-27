В "Яблоке" отреагировали на данные об экстренной госпитализации Явлинского
По данным СМИ, ранее у политика диагностировали нарушение сердечного ритма.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
В пресс-службе партии "Яблоко" ничего не слышали о госпитализации Григория Явлинского. Как сообщили там Лайфу, сегодня у политика запланировано мероприятие, на котором он должен присутствовать.
"Ничего такого не знаю, сегодня общались. На сегодня у нас запланировано мероприятие, и он будет", — сообщил собеседник Лайфа.
Напомним, об ухудшении самочувствия Явлинского СМИ сообщали сегодня утром. Отмечалось, что председателя "Яблока" госпитализировали на выходных, а врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма.
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