Комбинация "Спутника лайт" и AstraZeneca показала высокий рост антител к ковиду
Испытуемым с интервалом в 29 дней сделали прививку иностранной вакциной в качестве первого компонента и российской — в качестве второго.
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В Азербайджане провели предварительные исследования, которые показали, что комбинация вакцин "Спутник лайт" и AstraZeneca даёт высокий рост антител. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырёхкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения", — уточняется в сообщении.
В исследовании приняло участие 20 человек. С интервалом в 29 дней испытуемым сделали прививку вакциной компании AstraZeneca в качестве первого компонента и "Спутник лайт" — в качестве второго.
Ранее "Спутник V" показал эффективность свыше 83% против дельта-штамма ковида. В то же время этот же показатель у вакцин от коронавируса компаний Moderna и Pfizer не превышает 50%.
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