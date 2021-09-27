Комбинация "Спутника лайт" и AstraZeneca показала высокий рост антител к ковиду

В Азербайджане провели предварительные исследования, которые показали, что комбинация вакцин "Спутник лайт" и AstraZeneca даёт высокий рост антител. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырёхкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения", — уточняется в сообщении.

В исследовании приняло участие 20 человек. С интервалом в 29 дней испытуемым сделали прививку вакциной компании AstraZeneca в качестве первого компонента и "Спутник лайт" — в качестве второго.