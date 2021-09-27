Миллер: Венгрия начнёт получать российский газ уже с 1 октября

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказал, что по новому контракту, заключённому с Венгрией, российский газ в эту страну начнут поставлять через "Турецкий поток" и европейские газопроводы уже с 1 октября.

"Важная составляющая новых договорённостей — это диверсификация маршрутов поставок. Уже с 1 октября Венгрия начнёт получать газ "Газпрома" через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем", — отметил Миллер.