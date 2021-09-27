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Миллер: Венгрия начнёт получать российский газ уже с 1 октября

Как отметил глава "Газпрома", подписанные сегодня долгосрочные контракты гарантируют надёжные, стабильные поставки топлива на ближайшие 15 лет.

27 сентября, 14:16
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказал, что по новому контракту, заключённому с Венгрией, российский газ в эту страну начнут поставлять через "Турецкий поток" и европейские газопроводы уже с 1 октября.

"Важная составляющая новых договорённостей — это диверсификация маршрутов поставок. Уже с 1 октября Венгрия начнёт получать газ "Газпрома" через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем", — отметил Миллер.

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Напомним, Венгрия заключила новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход территории Украины. Документ действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Суммарный объём контрактов — до 4,5 млрд кубометров в год.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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