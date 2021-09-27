Пассажирка Azur Air описала ужас, творившийся на борту после удара молнии в лайнер

Пассажирка самолёта Azur Air рейсом Екатеринбург – Сочи, в который во время полёта попала молния, рассказала Лайфу об ужасе на борту лайнера после случившегося. По её словам, все в воздушном судне молились, многие плакали, а некоторые, включая её, смирились с ужасным исходом.

"Самолёт пошёл на посадку, нас сразу же окружили серые дождевые тучи, дождь был, мы всё это прекрасно видели в иллюминаторе. И просто в один момент началась тряска — мы поняли, что самолёт падает. Все были пристёгнуты ремнями, но нас так подкинуло, что половина пассажиров, наверное, достали до потолка... Нас подкинуло вверх-вниз два раза, самолёт очень долго трясло", — рассказала собеседница Лайфа.

Она отметила, что после удара последовала яркая вспышка молнии, но никто не мог понять, куда она попала. Вспышку сопровождал оглушающий хлопок. По словам пассажирки, люди в салоне так и оставались в состоянии неведения и хотели понять, как себя вести и что вообще происходит.

"Весь самолёт молился. Люди плачут, дети плачут, все молятся. Кто-то уже смирился — мы смирились, что мы упадём, что мы разобьёмся", — вспоминает она.