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Пассажирка Azur Air описала ужас, творившийся на борту после удара молнии в лайнер

По словам девушки, находившиеся в судне видели яркую вспышку, которую сопровождал оглушающий хлопок.

27 сентября, 14:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пассажирка самолёта Azur Air рейсом Екатеринбург – Сочи, в который во время полёта попала молния, рассказала Лайфу об ужасе на борту лайнера после случившегося. По её словам, все в воздушном судне молились, многие плакали, а некоторые, включая её, смирились с ужасным исходом.

"Самолёт пошёл на посадку, нас сразу же окружили серые дождевые тучи, дождь был, мы всё это прекрасно видели в иллюминаторе. И просто в один момент началась тряска — мы поняли, что самолёт падает. Все были пристёгнуты ремнями, но нас так подкинуло, что половина пассажиров, наверное, достали до потолка... Нас подкинуло вверх-вниз два раза, самолёт очень долго трясло", — рассказала собеседница Лайфа.

Она отметила, что после удара последовала яркая вспышка молнии, но никто не мог понять, куда она попала. Вспышку сопровождал оглушающий хлопок. По словам пассажирки, люди в салоне так и оставались в состоянии неведения и хотели понять, как себя вести и что вообще происходит.

"Весь самолёт молился. Люди плачут, дети плачут, все молятся. Кто-то уже смирилсямы смирились, что мы упадём, что мы разобьёмся", — вспоминает она.

"Это был дикий ужас": Самолёт экстренно сел в Краснодаре после удара в него молнии

"Это был дикий ужас": Самолёт экстренно сел в Краснодаре после удара в него молнии

Ранее Лайф публиковал кадры, снятые паникующими пассажирами, на которых видно, что происходило на борту самолёта Azur Air после удара молнии. Многие уже прощались с жизнью — настолько сильной была тряска. По салону разлетелись мелкие предметы, а люди с криками вцепились в подлокотники.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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