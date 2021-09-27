Глава МИД Украины высказался о "красных линиях" из знаменитой цитаты Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал рекомендацию президента Владимира Путина не пересекать "красные линии" на фоне расширения инфраструктуры НАТО. Украинский дипломат считает, что Киев "сам разберётся", что делать для безопасности украинцев. Самонадеянное заявление появилось в понедельник на странице дипломата в "Твиттере".

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберёмся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", — написал Кулеба.

Напомним, что в апреле этого года в ходе своего Послания Федеральному собранию российский лидер предостерёг зарубежные страны от пересечения красных линий в отношениях с Москвой. Путин предупредил: где будет проходить такая красная черта — это власти России будут определять в каждом конкретном случае сами. Похожий тезис российский лидер повторял, рассуждая о возможности включения Украины в НАТО.