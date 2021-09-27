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Путин обсуждал с Лукашенко возможное расширение НАТО на Украину

Песков напомнил о словах главы государства о том, что размещение инфраструктуры альянса в Незалежной находится за гранью красных линий.

27 сентября, 10:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент РФ Владимир Путин обговорил на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко возможное расширение инфраструктуры НАТО на украинскую территорию. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", — напомнил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что ответные меры стран на такое расширение НАТО будут направлены на обеспечение безопасности двух государств.

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Ранее сообщалось, что лидер России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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