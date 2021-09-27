Путин обсуждал с Лукашенко возможное расширение НАТО на Украину

Президент РФ Владимир Путин обговорил на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко возможное расширение инфраструктуры НАТО на украинскую территорию. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", — напомнил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что ответные меры стран на такое расширение НАТО будут направлены на обеспечение безопасности двух государств.