В Кремле поделились ожиданиями от выборов в Бундестаг Германии
Там отметили, что Москва с большим вниманием наблюдает за ситуацией после голосования.
Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева
Россия рассчитывает на преемственность курса в двусторонних отношениях двух стран после выборов в Бундестаг Германии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что ФРГ является крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнёром России и Москва заинтересована в развитии партнёрства.
"Выборы в крупнейшей стране Европы — это то событие, которое, конечно, приковывает к себе внимание практически всего мира, безусловно, мы рассчитываем на преемственность в двусторонних отношениях. Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблемы можно и нужно решать только посредством диалога", — сказал официальный представитель Кремля.
Он отметил, что Россия с большим вниманием наблюдает за ситуацией с выборами в Германии. При этом, по словам Пескова, возможно, что процесс создания правящей коалиции в ФРГ будет длительным и сложным, поэтому Москва будет и дальше следить за событиями в стране.
Напомним, 26 сентября в Германии определяли политическое будущее без экс-главы ХДС Ангелы Меркель. Она занимала этот пост в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Победу на выборах одержали социал-демократы, набрав 25,7% голосов. Второе место занял блок ХДС/ХСС с 24,1%.
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