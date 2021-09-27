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Названа дата российской премьеры нового фильма про Бонда

Известный на весь мир шпион вновь будет спасать мир и на этот раз от злодея с биологическим оружием.

27 сентября, 10:22
<p>© "Не время умирать", реж. Кэри Дзёдзи Фукунага, сценаристы:<a href="https://www.kinopoisk.ru/name/22365/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br/></a>Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Кэри Дзёдзи Фукунага / kinopoisk.ru</p>

© "Не время умирать", реж. Кэри Дзёдзи Фукунага, сценаристы:
Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Кэри Дзёдзи Фукунага / kinopoisk.ru

Российская премьера фильма о суперагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" состоится 7 октября. Главную роль в ней сыграет британский актёр Дэниел Крейг. Информация о выходе картины на большие экраны появилась на странице ленты на "Кинопоиске".

В новом фильме Бонд, отошедший от дел, поселился на Ямайке. Однако в ЦРУ о нём не забыли, и его старый друг из разведки обращается к нему за помощью. Суперагенту предстоит найти одного похищенного учёного. За преступлением стоит злодей, у которого теперь есть биологическое оружие, способное уничтожить весь мир.

Отметим, что фильм этот проделал весьма долгий путь к зрителю. Картина должна была выйти весной 2020 года, однако из-за коронавируса премьеру перенесли на 12 ноября прошлого года. Позднее выход ленты был отложен до 2 апреля 2021 года, а затем случился третий перенос.

Вышел финальный трейлер нового фильма про Бонда

Вышел финальный трейлер нового фильма про Бонда

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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