Названа дата российской премьеры нового фильма про Бонда
Известный на весь мир шпион вновь будет спасать мир и на этот раз от злодея с биологическим оружием.
Российская премьера фильма о суперагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" состоится 7 октября. Главную роль в ней сыграет британский актёр Дэниел Крейг. Информация о выходе картины на большие экраны появилась на странице ленты на "Кинопоиске".
В новом фильме Бонд, отошедший от дел, поселился на Ямайке. Однако в ЦРУ о нём не забыли, и его старый друг из разведки обращается к нему за помощью. Суперагенту предстоит найти одного похищенного учёного. За преступлением стоит злодей, у которого теперь есть биологическое оружие, способное уничтожить весь мир.
Отметим, что фильм этот проделал весьма долгий путь к зрителю. Картина должна была выйти весной 2020 года, однако из-за коронавируса премьеру перенесли на 12 ноября прошлого года. Позднее выход ленты был отложен до 2 апреля 2021 года, а затем случился третий перенос.
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