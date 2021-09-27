Названа дата российской премьеры нового фильма про Бонда

Российская премьера фильма о суперагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" состоится 7 октября. Главную роль в ней сыграет британский актёр Дэниел Крейг. Информация о выходе картины на большие экраны появилась на странице ленты на "Кинопоиске".

В новом фильме Бонд, отошедший от дел, поселился на Ямайке. Однако в ЦРУ о нём не забыли, и его старый друг из разведки обращается к нему за помощью. Суперагенту предстоит найти одного похищенного учёного. За преступлением стоит злодей, у которого теперь есть биологическое оружие, способное уничтожить весь мир.