Песков заявил, что в графике Путина не было встречи с Лукашенко в Сочи
24 сентября СМИ сообщили, что президент Белоруссии прибыл в российский город с частным визитом.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В графике президента России Владимира Путина не было встречи с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, когда тот находился в Сочи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В графике у нас нет каких-то элементов рабочего визита президента Лукашенко в Россию, то есть контактов каких-то с президентом не запланировано", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 24 сентября СМИ сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом. Он собирался провести время в доме отдыха, "который использует как свою резиденцию".
При этом в начале сентября состоялись уже пятые за год переговоры Лукашенко и Путина. 22 февраля президенты встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге, а 9 сентября — в Москве. В ходе последней встречи лидеры обсудили пути совместного сотрудничества в разных сферах, общие проекты и главную тему — интеграцию двух стран. Кроме того, ожидается, что президент России в октябре приедет с рабочим визитом в Минск.
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