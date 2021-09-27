Песков не знает, когда Шойгу представит Путину проекты новых городов в Сибири
Представитель Кремля подчеркнул, что "Сергей Кужугетович занимается и продолжит заниматься этой темой".
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Министр обороны Сергей Шойгу прорабатывает тему возможного создания новых городов в Сибири, но в Кремле не могут сказать, когда появятся точные предложения. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока не известно", — ответил Песков на вопрос, известно ли, когда Шойгу представит Путину проекты новых городов.
Представитель Кремля подчеркнул, что "Сергей Кужугетович занимается и продолжит заниматься этой темой".
"Но когда будет конкретика сформулирована — не могу вам сказать", — добавил он.
Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Российский лидер это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.
Ранее Шойгу назвал возможные места строительства новых городов в Сибири. По мнению главы Минобороны РФ, можно создать несколько кластеров, которые будут специализироваться на том или ином сырье. Как пример, между Братском и Красноярском может появиться промышленный центр "Медь и электротехника". Там есть возможности как для добычи, так и для переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Там же можно создать кластер по подобной работе с алюминием.
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