Песков не знает, когда Шойгу представит Путину проекты новых городов в Сибири

Министр обороны Сергей Шойгу прорабатывает тему возможного создания новых городов в Сибири, но в Кремле не могут сказать, когда появятся точные предложения. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Шойгу назвал возможные места строительства новых городов в Сибири. По мнению главы Минобороны РФ, можно создать несколько кластеров, которые будут специализироваться на том или ином сырье. Как пример, между Братском и Красноярском может появиться промышленный центр "Медь и электротехника". Там есть возможности как для добычи, так и для переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Там же можно создать кластер по подобной работе с алюминием.