В Москве в машине СИЗО нашли изувеченное тело арестанта
28-летнего мужчину отправили под стражу в начале сентября из-за подозрений в краже.
Фото © ТАСС/Юрий Смитюк
Вечером 26 сентября на Ленской улице в Москве в служебном автомобиле СИЗО № 4 найден мёртвым арестованный. По данным источника Лайфа, на теле и голове мужчины зафиксированы колото-резаные ранения, множественные гематомы.
На момент обнаружения арестант был мёртв уже около 5–6 часов. Источник уточнил, что 28-летний мужчина был помещён в СИЗО 2 сентября по решению Савёловского суда. Его подозревали в краже.
Сейчас тело направлено на судмедэкспертизу, проводится проверка.
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