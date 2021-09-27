В Москве в машине СИЗО нашли изувеченное тело арестанта

Вечером 26 сентября на Ленской улице в Москве в служебном автомобиле СИЗО № 4 найден мёртвым арестованный. По данным источника Лайфа, на теле и голове мужчины зафиксированы колото-резаные ранения, множественные гематомы.

На момент обнаружения арестант был мёртв уже около 5–6 часов. Источник уточнил, что 28-летний мужчина был помещён в СИЗО 2 сентября по решению Савёловского суда. Его подозревали в краже.