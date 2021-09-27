В Кремле считают преждевременным комментировать законопроект о региональной власти
Документ, о котором идёт речь, в частности, введёт единое наименование главы региона и снимет ограничение на два срока губернаторства подряд.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать внесённый в Госдуму законопроект о региональной власти. Он пояснил, что высказывания по этой теме были бы преждевременными.
Как ранее сообщал Лайф, документ носит название "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Так, например, законодатели предлагают предоставить президенту России больше оснований для увольнения губернаторов, доверие к которым было утрачено. Также авторы законопроекта предложили ввести равные сроки исполнения полномочий для глав регионов и депутатов региональных заксобраний — пять лет. Кроме того, документом предлагается снять ограничение на два срока губернаторства подряд.
"Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте. Но пока преждевременно что-либо комментировать", — сказал Песков.
Напомним, что авторами документа выступили председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Речь в нём идёт о единой системе публичной власти в развитие конституции, который, в частности, введёт единое наименование главы региона и снимет ограничение на два срока губернаторства подряд.
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