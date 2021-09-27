В крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому ребёнку
Малыша госпитализировали, по факту инцидента проводится проверка.
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В крымском сафари-парке "Тайган" 22-летняя мать решила поближе показать своему годовалому ребёнку тигра и, несмотря на обозначенные пределы безопасной зоны, поднесла малыша к ограждению. Хищник бросился на мальчика, схватил за руку и откусил большой палец левой руки, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Ребёнку сразу же вызвали скорую помощь, медики обработали рану и госпитализировали его в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя. По факту инцидента проводится проверка. Сотрудники полиции опрашивают родителей мальчика, выясняют причины произошедшего.
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