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В крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому ребёнку

Малыша госпитализировали, по факту инцидента проводится проверка.

27 сентября, 09:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В крымском сафари-парке "Тайган" 22-летняя мать решила поближе показать своему годовалому ребёнку тигра и, несмотря на обозначенные пределы безопасной зоны, поднесла малыша к ограждению. Хищник бросился на мальчика, схватил за руку и откусил большой палец левой руки, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Ребёнку сразу же вызвали скорую помощь, медики обработали рану и госпитализировали его в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя. По факту инцидента проводится проверка. Сотрудники полиции опрашивают родителей мальчика, выясняют причины произошедшего.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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