В крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому ребёнку

В крымском сафари-парке "Тайган" 22-летняя мать решила поближе показать своему годовалому ребёнку тигра и, несмотря на обозначенные пределы безопасной зоны, поднесла малыша к ограждению. Хищник бросился на мальчика, схватил за руку и откусил большой палец левой руки, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.