Лукашенко рассказал о гуманитарной катастрофе на границе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на границе с сопредельными странами. Об этом он заявил, заслушивая доклад от представителей силовых структур страны про обстановку на рубежах.

"Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замёрзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди", — говорится в стенограмме совещания на сайте белорусского лидера.

Для Белоруссии ситуацию в сопредельных государствах он назвал неблагоприятной и отметил, что руководство этих стран "взяло курс на конфронтацию". Лукашенко считает, что обстановка дополнительно усугубляется действиями пограничников соседних государств. Белорусский лидер в очередной раз назвал чепухой заявления о том, что в миграционном кризисе виноват Минск.