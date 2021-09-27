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Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний антиковидной вакцины "Бетувакс"

Предполагается, что этот препарат можно будет в том числе использовать для прививок людям из групп риска, а также для повторной вакцинации.

27 сентября, 09:38
<p>Фото © ТАСС / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Минздрав России одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний вакцины от коронавируса "Бетувакс". По данным ТАСС, это следует из информации реестра ведомства.

Разрешение было выдано 27 сентября 2021 года и будет действовать до 31 августа 2022-го. Участие в первом и втором этапе испытаний примут 170 пациентов.

"Бетувакс-ков-2" — это субъединичная рекомбинантная вакцина, основу которой формируют сферические частицы с поверхностным антигеном или белком коронавируса. Её создание началось летом прошлого года. Предполагается, что данный препарат можно будет в том числе использовать для вакцинации людей из групп риска, а также для повторной вакцинации. Разработчик — биотехнологическая компания "Институт стволовых клеток человека".

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Напомним, сейчас в России зарегистрировано пять вакцин: "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт", "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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