Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний антиковидной вакцины "Бетувакс"

Минздрав России одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний вакцины от коронавируса "Бетувакс". По данным ТАСС, это следует из информации реестра ведомства.

Разрешение было выдано 27 сентября 2021 года и будет действовать до 31 августа 2022-го. Участие в первом и втором этапе испытаний примут 170 пациентов.

"Бетувакс-ков-2" — это субъединичная рекомбинантная вакцина, основу которой формируют сферические частицы с поверхностным антигеном или белком коронавируса. Её создание началось летом прошлого года. Предполагается, что данный препарат можно будет в том числе использовать для вакцинации людей из групп риска, а также для повторной вакцинации. Разработчик — биотехнологическая компания "Институт стволовых клеток человека".