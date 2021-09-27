Создатель The Last of Us показал первый кадр из сериала HBO по мотивам видеоигры
Сценарист Нил Дракманн написал, что еле сдерживается, чтобы не представить фанатам все остальные моменты со съёмок.
Фото © Twitter / Neil_Druckmann
Студия Naughty Dog и телеканал HBO представили первый кадр из экранизации видеоигры The Last of Us, на котором можно увидеть Джоэла и Элли в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рамзи. Он появился в твиттере сценариста и создателя серии видеоигр The Last of Us Нила Дракманна.
"Когда я впервые увидел их на съёмочной площадке в костюмах, я подумал: "Это Джоэл и Элли!" Не могу дождаться, чтобы показать вам ещё больше (во всех наших проектах!). Счастливого #TLoUDay!!!" — написал он.
Выход первого сезона экранизации намечен на 2022 год. Продюсированием картины занимается создатель "Чернобыля" Крейг Мэйзин, режиссёром выступает Кантемир Балагов.
Ранее режиссёр Балагов завершил съёмки пилота по игре The Last of Us для HBO. В работе ему помогали оператор Ксения Середа, сценарист Нил Дракманн, актёр Педро Паскаль. Дата выхода сериала пока не названа, ожидать его нужно не раньше 2022 года.
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