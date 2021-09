Создатель The Last of Us показал первый кадр из сериала HBO по мотивам видеоигры

Студия Naughty Dog и телеканал HBO представили первый кадр из экранизации видеоигры The Last of Us, на котором можно увидеть Джоэла и Элли в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рамзи. Он появился в твиттере сценариста и создателя серии видеоигр The Last of Us Нила Дракманна.