Создатель The Last of Us показал первый кадр из сериала HBO по мотивам видеоигры

Студия Naughty Dog и телеканал HBO представили первый кадр из экранизации видеоигры The Last of Us, на котором можно увидеть Джоэла и Элли в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рамзи. Он появился в твиттере сценариста и создателя серии видеоигр The Last of Us Нила Дракманна.

"Когда я впервые увидел их на съёмочной площадке в костюмах, я подумал: "Это Джоэл и Элли!" Не могу дождаться, чтобы показать вам ещё больше (во всех наших проектах!). Счастливого #TLoUDay!!!" — написал он.

Выход первого сезона экранизации намечен на 2022 год. Продюсированием картины занимается создатель "Чернобыля" Крейг Мэйзин, режиссёром выступает Кантемир Балагов.