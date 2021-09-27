Россияне перечислили, что им мешает придерживаться ЗОЖ

По данным результатов опроса, проведённого СК "Росгосстрах Жизнь" совместно с цифровым медицинским сервисом "Доктор рядом", две трети россиян не придерживаются здорового образа жизни (ЗОЖ). Результаты есть в распоряжении Лайфа.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, придерживаются ли они принципов здорового образа жизни. Под ним предполагались прежде всего соблюдение правильного питания, регулярные занятия спортом и отказ от курения и алкоголя.

Положительно ответил лишь каждый третий опрошенный. Интересно, что женщин в числе соблюдающих принципы ЗОЖ оказалось больше (39,5% против 27%).

Респонденты, которые не придерживаются здорового образа жизни, назвали основной причиной отсутствие времени, чтобы заниматься спортом и следить за питанием (23,5%). "И без ЗОЖ хорошо" ответил каждый пятый опрошенный, 13% слишком любят выпивать и курить, чтобы примкнуть к этому лагерю, а 12% считают, что ЗОЖ — слишком дорогое удовольствие. Реже всего респонденты ссылались на недостаток информации, а также на негативное влияние близкого окружения, которые сами не придерживаются ЗОЖ и опрошенным мешают. Были и те, которые раньше соблюдали ЗОЖ, но устали от постоянного самоконтроля и забросили это дело (15%).

На вопрос о том, считают ли респонденты своё питание правильным, половина опрошенных ответила отрицательно, 45% ответили, что питаются так, как следует, а 5% затрудняются предоставить ответ. Оказалось, спорт присутствует в жизни более чем у половины опрошенных, но регулярно занимается им лишь каждый шестой респондент. Свыше трети респондентов спортом не занимаются и находят занятия поинтереснее.