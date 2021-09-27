Водитель Mercedes, сбежавший от полицейских с пистолетом, был лишён прав на полтора года
По данным Лайфа, перед тем как ретироваться, он ударил в голову сотрудника ДПС и повредил его руку.
Водитель чёрного Mercedes GLE, который скрылся от полиции с пистолетом, ранее был лишён прав на 18 месяцев. При этом неоднократно судимый Клим Хрипун и его попутчик при попытке задержания устроили драку с полицией, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
По словам нашего собеседника, злоумышленник ударил в голову лейтенанта полиции, а также повредил его руку, после чего пустился в бега. Другому полицейскому его пассажир травмировал кисть. Однако скрыться ему не удалось, он был задержан и доставлен в ОМВД. Полицейским пришлось обратиться к врачам, после чего они вернулись на службу. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Как сообщал Лайф, инцидент произошёл 26 сентября на улице 8 Марта. Причём сотрудники ГИБДД остановили машину Mercedes всего лишь для стандартной проверки документов после того, как водитель пытался проскочить на красный сигнал светофора.
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