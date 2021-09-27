Российский шоумен и юморист Гарик Мартиросян жёстко высказался о российских комиках, у которых появляются проблемы с законом после шуток. В интервью журналистке Ирине Шихман в рамках программы "А поговорить?" он назвал таких людей маньяками, мерзавцами и тварями.

"Плевать я хотел на всех этих комиков. У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность?" — заявил Мартиросян, комментируя недавнюю историю со стендапером Идраком Мирзализаде.

Шоумен подчеркнул, что не обязан и не собирается отвечать за тех, кто сам подставился и допустил такую ситуацию, в которой оказался за рамками российского законодательства. Зрители мнение Мартиросяна не разделили и поставили под интервью более десяти тысяч дизлайков. Кроме того, с критикой на юмориста обрушились и пользователи соцсетей, оставляя резкие комментарии в аккаунтах Мартиросяна.