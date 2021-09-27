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Президент Южной Кореи просит запретить есть собак

В республике по-прежнему разводят этих животных на специальных фермах с целью производства еды.

27 сентября, 09:37
<p>Фото © Chris Jung / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Chris Jung / NurPhoto via Getty Images

Президент Южной Кореи Мун Чжэин призвал правительство запретить употребление собачьего мяса в качестве еды. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Разве не пора ли взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак?" — спросил Мун в ходе консультаций с премьер-министром республики Ким Бу Гёмом по теме улучшения системы ухода за брошенными домашними животными.

В Корее за последние годы увеличилось число людей, которые заводят собак в качестве домашних животных. Однако по-прежнему функционируют собачьи фермы, где животных выращивают для последующего употребления в пищу. Ранее в стране приняли закон, защищающий права животных и нацеленный на предотвращение жестоких убийств кошек и собак. Но правила не касались поедания собачьего мяса.

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Напомним, в Москве уже прошла, а в Санкт-Петербурге планируется выставка #Всемпособаке, где каждый желающий может забрать четвероногого питомца себе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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