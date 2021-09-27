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Лунгин назвал огромной потерей смерть кинокритика Кирилла Разлогова

Он отметил, что президент Гильдии киноведов был человеком крупного масштаба.

27 сентября, 10:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Razlogov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кирилл Разлогов</a></p>

Фото © Facebook / Кирилл Разлогов

Российский режиссёр Павел Лунгин выразил соболезнования в связи со смертью президента Гильдии киноведов и кинокритиков России, программного директора Московского международного кинофестиваля, телеведущего Кирилла Разлогова. Он назвал его смерть огромной потерей для киноиндустрии.

"Я хорошо знал Кирилла Разлогова не только как специалиста, но и как товарища, друга. Для нас (мира кинематографа) это огромная потеря, потому что он знал и любил кино", — отметил Лунгин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Лунгин назвал Разлогова человеком крупного масштаба. Режиссёр пояснил, что в современном мире много хороших кинокритиков, но "мелкого фейсбучного масштаба", а у Разлогова был широкий масштаб критика в старом понимании этого слова, то есть специалиста, который видит панораму истории кино и понимает, что сейчас происходит в киномире.

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Лайф ранее писал о том, что в возрасте 75 лет скончался российский кинокритик и президент Гильдии киноведов Кирилл Разлогов. Кирилл Разлогов — заслуженный деятель искусств РФ. С 1983 по 2013 год он возглавлял Российский институт культурологии, а также вёл авторскую программу "Культ кино" на телеканале "Культура". За свою карьеру он написал почти два десятка книг и несколько сотен научных работ в области искусства и кино.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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