Лунгин назвал огромной потерей смерть кинокритика Кирилла Разлогова

Российский режиссёр Павел Лунгин выразил соболезнования в связи со смертью президента Гильдии киноведов и кинокритиков России, программного директора Московского международного кинофестиваля, телеведущего Кирилла Разлогова. Он назвал его смерть огромной потерей для киноиндустрии.

"Я хорошо знал Кирилла Разлогова не только как специалиста, но и как товарища, друга. Для нас (мира кинематографа) это огромная потеря, потому что он знал и любил кино", — отметил Лунгин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Лунгин назвал Разлогова человеком крупного масштаба. Режиссёр пояснил, что в современном мире много хороших кинокритиков, но "мелкого фейсбучного масштаба", а у Разлогова был широкий масштаб критика в старом понимании этого слова, то есть специалиста, который видит панораму истории кино и понимает, что сейчас происходит в киномире.