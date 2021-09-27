Лунгин назвал огромной потерей смерть кинокритика Кирилла Разлогова
Он отметил, что президент Гильдии киноведов был человеком крупного масштаба.
Фото © Facebook / Кирилл Разлогов
Российский режиссёр Павел Лунгин выразил соболезнования в связи со смертью президента Гильдии киноведов и кинокритиков России, программного директора Московского международного кинофестиваля, телеведущего Кирилла Разлогова. Он назвал его смерть огромной потерей для киноиндустрии.
"Я хорошо знал Кирилла Разлогова не только как специалиста, но и как товарища, друга. Для нас (мира кинематографа) это огромная потеря, потому что он знал и любил кино", — отметил Лунгин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Лунгин назвал Разлогова человеком крупного масштаба. Режиссёр пояснил, что в современном мире много хороших кинокритиков, но "мелкого фейсбучного масштаба", а у Разлогова был широкий масштаб критика в старом понимании этого слова, то есть специалиста, который видит панораму истории кино и понимает, что сейчас происходит в киномире.
Лайф ранее писал о том, что в возрасте 75 лет скончался российский кинокритик и президент Гильдии киноведов Кирилл Разлогов. Кирилл Разлогов — заслуженный деятель искусств РФ. С 1983 по 2013 год он возглавлял Российский институт культурологии, а также вёл авторскую программу "Культ кино" на телеканале "Культура". За свою карьеру он написал почти два десятка книг и несколько сотен научных работ в области искусства и кино.
Комментариев: 0