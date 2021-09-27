В Челябинской области парашютист выжил после падения с тысячи метров

В Челябинской области парашютист выжил после падения с высоты одного километра. У экстремала раскрылись сразу два купола, что является одним из самых серьёзных "отказов" в этом виде спорта, сообщает агентство ЕАН.

Инцидент произошёл в Миассе в минувшее воскресенье. В 11 часов утра мужчина совершил прыжок с высоты 1000 метров, но его парашют не раскрылся должным образом. В итоге экстремал упал на землю, но чудом остался жив. Информацию подтвердили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Там уточнили, что парашютист получил травмы, но о том, в каком он состоянии, не сообщили.

"Основной и запасной парашюты действуют в разные стороны при вертикальной скорости. При таком "отказе" надо срочно отцепить основной, тут он не сделал этого", — рассказал агентству инструктор-парашютист.