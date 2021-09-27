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В Москве школьник сдал мать-зожницу полицейским, потому что захотел колбасу с кетчупом

Мальчик решил пожаловаться папе и отправил ему сообщение, которое сильно встревожило мужчину.

27 сентября, 10:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве девятилетний школьник сдал полиции мать-зожницу, которая запрещала ему употреблять вредные продукты. Как стало известно Лайфу, сын навлёк на женщину проверку из-за того, что очень захотел колбасу с кетчупом.

Родители ребёнка в разводе. Поэтому школьник решил пожаловаться папе. Он отправил мужчине сообщение со словами "я очень голоден, хочу кушать". В этот момент отец отдыхал в Сочи, но его сильно встревожило сообщение сына. Поэтому мужчина на всякий случай решил обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали по указанному им адресу, чтобы проверить обстановку в семье. Однако их встретили совершенно здоровый ребёнок и мать, которая придерживается здорового образа жизни.

Мальчик пожаловался полицейским, что мама не разрешает ему есть вредную пищу, а он очень хочет поесть колбасы с кетчупом и совершенно не знал, как ещё договориться с матерью-тираном. Полицейские зафиксировали ситуацию, сейчас по делу проводится проверка.

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Ранее Лайф писал, что детей, рассказавших об истязаниях в "образцовой" семье, поместят в реабилитационный центр. Ребята, со слов источника, пожаловались, что их заставляют убираться и ходить по магазинам. Младшую дочь из семьи изымать пока не планируют.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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