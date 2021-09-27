В КБР задержали организатора смертельного восхождения на Эльбрус
Следственный комитет будет обращаться в суд с ходатайством о его аресте.
В Кабардино-Балкарии задержали человека, который организовал восхождение на Эльбрус, которое закончилось гибелью пяти альпинистов. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.
Уточняется, что задержанного уже допросили. СУ СК РФ по региону будет обращаться в суд с ходатайством о его аресте.
Напомним, застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. Ранее выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу. По их словам, во время спуска с горы пошёл снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом гиды помогали участникам группы максимально быстро спуститься с трассы.
Комментариев: 0