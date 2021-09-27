В КБР задержали организатора смертельного восхождения на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии задержали человека, который организовал восхождение на Эльбрус, которое закончилось гибелью пяти альпинистов. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.

Уточняется, что задержанного уже допросили. СУ СК РФ по региону будет обращаться в суд с ходатайством о его аресте.