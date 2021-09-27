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В КБР задержали организатора смертельного восхождения на Эльбрус

Следственный комитет будет обращаться в суд с ходатайством о его аресте.

27 сентября, 10:10
<p>Фото © <a href="https://kbr.sledcom.ru/news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике

В Кабардино-Балкарии задержали человека, который организовал восхождение на Эльбрус, которое закончилось гибелью пяти альпинистов. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.

Уточняется, что задержанного уже допросили. СУ СК РФ по региону будет обращаться в суд с ходатайством о его аресте.

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Напомним, застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. Ранее выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу. По их словам, во время спуска с горы пошёл снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом гиды помогали участникам группы максимально быстро спуститься с трассы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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