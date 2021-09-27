В "Яблоке" рассказали о причине визита Явлинского к врачу

У председателя партии "Яблоко" Григория Явлинского есть проблемы с сердцем, но они не очень серьёзные, рассказал Лайфу член партии Сергей Митрохин. Он подтвердил, что политик обращался к врачу.

"Скоро он выйдет на связь. Он сейчас у своего лечащего врача находится. Вроде да [проблемы с сердцем], но нельзя сказать, что это очень серьёзное что-то", — пояснил Митрохин и добавил, что информация о тяжёлом состоянии Явлинского не подтверждается.

В свою очередь пресс-секретарь политика Игорь Яковлев уточнил, что Явлинский находится в одной из московских больниц в связи с возникшими проблемами с сердцем. По его словам, политик чувствует себя удовлетворительно, но некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей.