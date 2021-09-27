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В "Яблоке" рассказали о причине визита Явлинского к врачу

По словам члена партии Сергея Митрохина, политик скоро выйдет на связь.

27 сентября, 10:15
<p>Фото © <a href="https://www.yavlinsky.ru/article/my-ne-otkazhemsya-ot-svoej-pozitsii/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба партии "Яблоко"</a></p>

Фото © Пресс-служба партии "Яблоко"

У председателя партии "Яблоко" Григория Явлинского есть проблемы с сердцем, но они не очень серьёзные, рассказал Лайфу член партии Сергей Митрохин. Он подтвердил, что политик обращался к врачу.

"Скоро он выйдет на связь. Он сейчас у своего лечащего врача находится. Вроде да [проблемы с сердцем], но нельзя сказать, что это очень серьёзное что-то", — пояснил Митрохин и добавил, что информация о тяжёлом состоянии Явлинского не подтверждается.

В свою очередь пресс-секретарь политика Игорь Яковлев уточнил, что Явлинский находится в одной из московских больниц в связи с возникшими проблемами с сердцем. По его словам, политик чувствует себя удовлетворительно, но некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей.

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Напомним, об ухудшении самочувствия Явлинского СМИ сообщали сегодня утром. Отмечалось, что председателя "Яблока" госпитализировали в выходные, а врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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