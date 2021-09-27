Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и Афганистане на очной встрече

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган на предстоящих переговорах обсудят широкий круг вопросов, в том числе ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча с Эрдоганом будет проходить в очном формате, хотя большинство других мероприятий главы российского государства в ближайшее время будет по-прежнему проходить по видеосвязи.