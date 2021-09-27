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Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и Афганистане на очной встрече

В ближайшем графике российского лидера это пока единственное мероприятие, которое будет проходить в очном формате. В Кремле уточнили, что по большей части Путин будет продолжать работать удалённо.

27 сентября, 10:25

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган на предстоящих переговорах обсудят широкий круг вопросов, в том числе ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча с Эрдоганом будет проходить в очном формате, хотя большинство других мероприятий главы российского государства в ближайшее время будет по-прежнему проходить по видеосвязи.

"Я думаю, в первую очередь Сирия будет на повестке дня, конечно же, Афганистан, традиционный обмен мнениями по Ливии и по другим международным вопросам", — рассказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о повестке предстоящих переговоров.

Песков добавил, что проведение мероприятий Путина в дистанционном формате является "превентивными мерами предосторожности", вызванными пандемией коронавируса.

"При этом контакты, обычный рабочий график президента в полном формате продолжаются", — резюмировал он.

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Как известно, Эрдоган планирует посетить Россию 29 сентября для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Встреча состоится в Сочи. Ранее турецкий политик рассказал, чего ждёт от встречи с российским коллегой один на один. По словам Эрдогана, Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в Сирии. Он отметил, что за всё время сотрудничества с РФ от Москвы не было "ничего плохого". В то же время во время своего выступления на Генассамблее ООН Эрдоган отметился странным заявлением о сохранении целостности Украины и "аннексии" Крыма.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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