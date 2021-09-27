Житель Челябинской области застрелил на охоте товарища и покончил с собой

В Челябинской области браконьер отправился с другом на охоту, но случайно застрелил товарища, а затем покончил с собой. О несчастном случае сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков. Следственный комитет завёл дело об убийстве.

На территории охотничьего хозяйства было обнаружено тело мужчины 1973 г.р. Предварительно установлено, что в него выстрелил другой мужчина, которого также нашли мёртвым. По версии следствия, поздно ночью приятели занимались браконьерством в Нязепетровском районе и один из них в темноте перепутал своего товарища с косулей и выстрелил в него.

"Видимо, первым выстрелом был добыт взрослый самец косули, вторым — в неё попасть не удалось, третий выстрел пришёлся в напарника, которого браконьер перепутал с косулей", — сообщил Безруков.

В результате происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Сейчас на месте работают ведомственные инспекторы охотничьего надзора и полиция.