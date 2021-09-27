Путин поздравил первую пятёрку списка "Единой России" с убедительной победой на выборах

Президент Владимир Путин поздравил первую пятёрку списка "Единой России" — Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Анну Кузнецову, Дениса Проценко и Елену Шмелёву — с убедительной победой на выборах и поблагодарил за достойный результат. По словам главы государства, итоги голосования отражают высокий уровень доверия граждан.

"Люди доверяют тем, за кого голосуют. Главное, что вы работаете ради здоровья, благополучия, безопасности людей. Для достижения успеха партии на выборах есть, безусловно, вклад каждого из вас. Не только ваш авторитет и заслуги повлияли на выбор людей. Люди видели ваше подлинное чувство патриотизма, стремление улучшить ситуацию. Ваши позиции, убеждения были компетентными, честными, искренними. Вы многое сделали для формирования предвыборной программы, рассказывали о планах, которые нам предстоит вместе претворять в жизнь", — подчеркнул Путин на встрече с пятёркой лидеров списка в понедельник.

А ранее на встрече с руководством политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента, российский лидер заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Президент поздравил "Единую Россию" с убедительной победой, отметив, что партия сумела доказать лидерство. Парламентариев, как указал Путин, ждёт напряжённая работа в максимально интенсивном публичном стиле.