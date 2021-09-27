НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Психолог не поверил в способность нейросети выявлять агрессию детей по сочинениям

Как отметил эксперт, это то же самое, что пытаться установить это через анализы мочи.

27 сентября, 14:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Разрабатывать специальную систему мониторинга за более чем полтора миллиарда рублей, которая сможет выявлять склонных к социально опасному и деструктивному поведению школьников и студентов, нецелесообразно, считает доктор психологических наук Александр Асмолов.

"Можно ли анализировать те или иные склонности к агрессии по анализу мочи? Думаю, что вы с удивлением посмотрите на меня. Но точно так же, не обладая современными процедурами психолингвистической экспертизы, которыми владеют единицы, которые не распространены и не применимы к тому, что предлагается в тех вариантах, которые вы сейчас описали, мы говорим, что мы поймём агрессию. Это нонсенс", — подчеркнул эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".

Как сообщали СМИ, за разработку возьмётся автономная организация "Центр изучения сетевого мониторинга молодёжной среды", которая ранее разрабатывала систему блокировки опасного контента для российских школ. Планируется, что на реализацию нового проекта будет выделено 1,6 миллиарда рублей из госбюджета. По задумке система будет анализировать сочинения детей и определять склонность ребёнка к агрессии.

Как по почерку определить агрессивных школьников, объяснил графолог

Как по почерку определить агрессивных школьников, объяснил графолог

Ранее в беседе с Лайфом глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил перенять опыт Китая для борьбы с подростковой агрессией. Он пояснил, что власти КНР ограничили время нахождения детей в игровом пространстве, а также запретили демонстрацию крови и натуралистичных сцен.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Москве школьник сдал мать-зожницу полицейским, потому что захотел колбасу с кетчупом

сегодня в 10:07

Приём адмирала Сысоева: ВМФ России готовит "одесский план" для "зачистки" Чёрного моря от кораблей НАТО

2 августа, 21:40

В РФ признали нежелательной европейскую организацию по наблюдению за выборами

сегодня в 14:57

В Киеве испугались полной остановки транзита газа через Украину в Венгрию

сегодня в 15:09

Названы сроки начала клинических исследований вакцины от ковида "Бетувакс"

сегодня в 15:02

Новости партнеров

Layer 1