Психолог не поверил в способность нейросети выявлять агрессию детей по сочинениям

"Можно ли анализировать те или иные склонности к агрессии по анализу мочи? Думаю, что вы с удивлением посмотрите на меня. Но точно так же, не обладая современными процедурами психолингвистической экспертизы, которыми владеют единицы, которые не распространены и не применимы к тому, что предлагается в тех вариантах, которые вы сейчас описали, мы говорим, что мы поймём агрессию. Это нонсенс", — подчеркнул эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".