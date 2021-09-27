Психолог не поверил в способность нейросети выявлять агрессию детей по сочинениям
Как отметил эксперт, это то же самое, что пытаться установить это через анализы мочи.
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Разрабатывать специальную систему мониторинга за более чем полтора миллиарда рублей, которая сможет выявлять склонных к социально опасному и деструктивному поведению школьников и студентов, нецелесообразно, считает доктор психологических наук Александр Асмолов.
"Можно ли анализировать те или иные склонности к агрессии по анализу мочи? Думаю, что вы с удивлением посмотрите на меня. Но точно так же, не обладая современными процедурами психолингвистической экспертизы, которыми владеют единицы, которые не распространены и не применимы к тому, что предлагается в тех вариантах, которые вы сейчас описали, мы говорим, что мы поймём агрессию. Это нонсенс", — подчеркнул эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".
Как сообщали СМИ, за разработку возьмётся автономная организация "Центр изучения сетевого мониторинга молодёжной среды", которая ранее разрабатывала систему блокировки опасного контента для российских школ. Планируется, что на реализацию нового проекта будет выделено 1,6 миллиарда рублей из госбюджета. По задумке система будет анализировать сочинения детей и определять склонность ребёнка к агрессии.
Ранее в беседе с Лайфом глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил перенять опыт Китая для борьбы с подростковой агрессией. Он пояснил, что власти КНР ограничили время нахождения детей в игровом пространстве, а также запретили демонстрацию крови и натуралистичных сцен.
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