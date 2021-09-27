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Путин дал гражданство известному немецкому режиссёру Фраю

Согласно опубликованному указу, паспорта РФ также получили ещё 29 иностранцев.

27 сентября, 13:52
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Известный немецкий оперный режиссёр и продюсер, советник гендиректора Большого театра Ханс-Йоахим Фрай получил гражданство РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Принять в гражданство РФ следующих лиц: <...> Фрай Ханс-Йоахим, родившийся 10 июля 1965 года в Германии", — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Фрай также занимает пост художественного руководителя "Сириуса" — фонда "Талант и успех" в Сочи. Ранее он написал книгу "Научиться любить Россию", в которой рассказывает о том, как иностранцы видят русских и их привычки. Предисловие к этой книге написал Путин.

Согласно указу главы государства, российское гражданство также получили ещё 29 иностранцев, в том числе член президиума Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Рафаэль Гусман Тирадо.

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Ранее эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес рассказал, почему получил российское гражданство. Он не исключает того, что после завершения карьеры продолжит жить и работать в РФ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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