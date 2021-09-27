Россиянам рассказали, во сколько обойдётся красная икра для новогоднего стола

К Новому году цены на красную икру приятно удивят россиян. В этот раз они не будут расти и останутся на том же уровне, что и в предыдущем году, а порой будут даже ниже текущей стоимости. Об этом рассказал агентству "Прайм" председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, добыча икры сейчас выше, чем в прошлом году, при этом спрос не растёт. Тогда из-за небольшого улова стоимость деликатеса к Новому году увеличилась до пяти с половиной тысяч рублей, а к весне поднялась до шести тысяч. К концу этого года икра в опте будет стоить около четырёх тысяч рублей, наценка от сетей составит 20–30%. Таким образом, россияне смогут приобрести икру для праздничного стола за 4,2–5,6 тысячи рублей. Эксперт отмечает, что это дешевле, чем стоимость продукта в настоящий момент.