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Стало известно о состоянии малыша, которому тигр откусил палец в крымском сафари-парке

Сотрудники СК посоветовали матери мальчика не подавать заявление, так как вины парка в этом происшествии они не видят.

27 сентября, 13:24
Фото © Telegram / shot_shot

Фото © Telegram / shot_shot

Мать малыша, которого госпитализировали после нападения тигра в крымском сафари-парке "Тайган", рассказала о состоянии сына на данный момент. Сейчас она и мальчик находятся в больнице, ему оказывается медицинская помощь, сообщает телеграм-канал Shot.

"Ребёнок сейчас в сознании, вчера была операция, формировали культю. Кушает, играет, пытается привыкнуть брать всё одной ручкой. Следователи сказали, что лучше не подавать заявление, так как вины парка нет. Я считаю, что ограждение возле опасных животных недостаточное. Плюс отсутствует медсестра, первую помощь оказать не могут, несмотря на то, что это место повышенной опасности", — рассказала она.

В настоящее время СК России по Крыму проводит доследственную проверку по факту травмирования малолетнего в парке львов "Тайган". По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

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Американка голыми руками поборола дикую пуму, защищая сына

Ранее Лайф писал, что в крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому ребёнку. Мать решила поближе показать своему годовалому ребёнку тигра и, несмотря на обозначенные пределы безопасной зоны, поднесла малыша к ограждению.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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