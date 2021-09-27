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Путин призвал создать алгоритм действий на случай новых пандемий

Глава государства назвал предпринятые в стране меры по борьбе с ковидом эффективными.

27 сентября, 13:21

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо использовать опыт, наработанный за время пандемии коронавируса, для разработки алгоритма действий в случае возникновения новых эпидемий. Об этом он заявил на заседании Совбеза страны.

"Мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан, но в подобных условиях, конечно, необходимы быстрые корректировки и донастройки планов и программ", — заявил президент, говоря о мерах, принятых из-за распространения пандемии по всему миру в прошлом году.

По словам Путина, в стране получилось ввести быстрые изменения из-за пандемии, которые эффективно сработали. Однако он считает, что в случае новых эпидемий нужно "отработать алгоритм действия фактически в автоматическом режиме".

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Ранее Лайф сообщал о том, что Путин на заседании Совбеза перечислил стратегические цели России.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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