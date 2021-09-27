Путин призвал создать алгоритм действий на случай новых пандемий

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо использовать опыт, наработанный за время пандемии коронавируса, для разработки алгоритма действий в случае возникновения новых эпидемий. Об этом он заявил на заседании Совбеза страны.

"Мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан, но в подобных условиях, конечно, необходимы быстрые корректировки и донастройки планов и программ", — заявил президент, говоря о мерах, принятых из-за распространения пандемии по всему миру в прошлом году.

По словам Путина, в стране получилось ввести быстрые изменения из-за пандемии, которые эффективно сработали. Однако он считает, что в случае новых эпидемий нужно "отработать алгоритм действия фактически в автоматическом режиме".