Путин "подслушал" беседу Мишустина с вице-премьерами и одобрил её "боевой накал"

Президент России Владимир Путин признался, что "подслушал", что обсуждали на совещании председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и вице-премьеры, и не без одобрения отметил экспрессивность их беседы.

"Я вот сейчас слышал, не специально подслушивал, но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы решения текущих проблем. Мы с вами каждый день их обсуждаем, и мне очень приятно было отметить, что рабочий, боевой накал никуда не пропадает, а наоборот, находится явно на подъёме", — заметил Путин.

Президент также отметил, что "работа на марше так и должна быть", несмотря на окончание избирательной кампании, и поблагодарил членов кабмина.