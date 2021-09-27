Путин "подслушал" беседу Мишустина с вице-премьерами и одобрил её "боевой накал"
Глава государства отметил, что "работа на марше так и должна быть", несмотря на окончание избирательной кампании.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко
Президент России Владимир Путин признался, что "подслушал", что обсуждали на совещании председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и вице-премьеры, и не без одобрения отметил экспрессивность их беседы.
"Я вот сейчас слышал, не специально подслушивал, но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы решения текущих проблем. Мы с вами каждый день их обсуждаем, и мне очень приятно было отметить, что рабочий, боевой накал никуда не пропадает, а наоборот, находится явно на подъёме", — заметил Путин.
Президент также отметил, что "работа на марше так и должна быть", несмотря на окончание избирательной кампании, и поблагодарил членов кабмина.
Ранее Путин заявил, что Россия справляется с последствиями пандемии лучше других стран. При этом российский лидер отметил, что понимает, как трудно пришлось жителям РФ в этот период.
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