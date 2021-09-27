Экс-глава Тувы назвал Путина настоящим таёжником и романтиком после отдыха в Сибири

Походы по тайге — это серьёзное испытание даже для тех, кто родился и вырос в ней, и тем более для президента страны, который проводит в таёжном лесу выходные. Об этом рассказал бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

"По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдаётся свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таёжные походы — это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам экс-чиновника, тайга требует от человека большой выносливости, знаний и навыков выживания. Но, судя по тому, насколько часто глава государства бывает на отдыхе в российских лесах, "в душе президент настоящий таёжник и романтик", добавил Кара-оол.