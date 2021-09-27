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Экс-глава Тувы назвал Путина настоящим таёжником и романтиком после отдыха в Сибири

По его словам, такого рода отпуск требует от человека большой выносливости, знаний и навыков выживания.

27 сентября, 12:02
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Походы по тайге — это серьёзное испытание даже для тех, кто родился и вырос в ней, и тем более для президента страны, который проводит в таёжном лесу выходные. Об этом рассказал бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

"По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдаётся свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таёжные походы — это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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По словам экс-чиновника, тайга требует от человека большой выносливости, знаний и навыков выживания. Но, судя по тому, насколько часто глава государства бывает на отдыхе в российских лесах, "в душе президент настоящий таёжник и романтик", добавил Кара-оол.

Ранее Лайф публиковал видео с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге. Российский президент уже традиционно проводит отдых именно в таком стиле — на природе, в тайге, в походе. Спутником отдыха обычно становится глава Минобороны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказывал предположение, что Путин и Шойгу обсуждали идею новых городов Сибири во время отдыха в тайге.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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