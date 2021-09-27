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Украина обиделась на Венгрию из-за решения подписать договор с "Газпромом"

Будапешт намерен закупать у РФ 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.

27 сентября, 11:57
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Украину расстроило решение Венгрии подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Незалежной. Такое намерение в МИД страны назвали необоснованным и ухудшающим отношения Будапешта и Киева.

"С сожалением отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто", — говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении также отмечается "несоответствие принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года". Кроме того, Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Оно было назначено на 29–30 сентября.

Ранее Лайф сообщал, что Сербия и Венгрия состыковали трубы газопровода "Турецкий поток" в обход Украины. Там отметили, что с запуском проекта цена газа для домовладений не будет меняться.

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Политолог рассказал, как Евросоюз "откровенно кинул" Украину

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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