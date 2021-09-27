Украина обиделась на Венгрию из-за решения подписать договор с "Газпромом"

Украину расстроило решение Венгрии подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Незалежной. Такое намерение в МИД страны назвали необоснованным и ухудшающим отношения Будапешта и Киева.

"С сожалением отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто", — говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении также отмечается "несоответствие принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года". Кроме того, Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Оно было назначено на 29–30 сентября.