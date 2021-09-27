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В Макрона запустили куриное яйцо со словами: "Да здравствует революция!"

Инцидент произошёл на выставке Eurexpo. Сотрудники безопасности оперативно задержали нападавшего.

27 сентября, 11:29

Фото © Twitter / nassimkyy

В Макрона бросили куриное яйцо. Видео © Twitter / nassimkyy

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в город Лион подвергся атаке со стороны неизвестного мужчины, который бросил в него куриное яйцо. Кадры произошедшего опубликованы в социальных сетях.

Инцидент произошёл на выставке Eurexpo, которую посещал Макрон. Нападавший кричал: "Да здравствует революция!" Его сразу задержали сотрудники охраны и полиции.

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Напомним, что в Макрона ранее кидались куриным яйцом. Это произошло в ходе его избирательной кампании в 2017 году. Тогда он посещал сельскохозяйственную выставку в Париже.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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