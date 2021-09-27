В Макрона запустили куриное яйцо со словами: "Да здравствует революция!"
Инцидент произошёл на выставке Eurexpo. Сотрудники безопасности оперативно задержали нападавшего.
Фото © Twitter / nassimkyy
В Макрона бросили куриное яйцо. Видео © Twitter / nassimkyy
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в город Лион подвергся атаке со стороны неизвестного мужчины, который бросил в него куриное яйцо. Кадры произошедшего опубликованы в социальных сетях.
Инцидент произошёл на выставке Eurexpo, которую посещал Макрон. Нападавший кричал: "Да здравствует революция!" Его сразу задержали сотрудники охраны и полиции.
Напомним, что в Макрона ранее кидались куриным яйцом. Это произошло в ходе его избирательной кампании в 2017 году. Тогда он посещал сельскохозяйственную выставку в Париже.
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