В Макрона запустили куриное яйцо со словами: "Да здравствует революция!"

В Макрона бросили куриное яйцо. Видео © Twitter / nassimkyy

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в город Лион подвергся атаке со стороны неизвестного мужчины, который бросил в него куриное яйцо. Кадры произошедшего опубликованы в социальных сетях.

Инцидент произошёл на выставке Eurexpo, которую посещал Макрон. Нападавший кричал: "Да здравствует революция!" Его сразу задержали сотрудники охраны и полиции.