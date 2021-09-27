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Путин — о борьбе с бедностью в России: Кричать "ура" ещё рано

По словам российского лидера, проблемы остались ещё в ряде сфер.

27 сентября, 11:20
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин </p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Рано кричать "ура", пока Россия не победила главного врага — бедность. Об этом на встрече с лидерами федерального партийного списка "Единой России" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Враг ещё не побеждён. А враг — кто? Бедность, нерешённые проблемы в сфере образования, инфраструктуры. Кричать "ура" ещё рано", — подчеркнул глава государства.

Путин: "Единая Россия" показала стремление к обновлению

Путин: "Единая Россия" показала стремление к обновлению

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин призвал свести уровень бедности до минимума и вытащить значительное число граждан из этого состояния.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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