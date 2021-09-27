Путин — о борьбе с бедностью в России: Кричать "ура" ещё рано

Рано кричать "ура", пока Россия не победила главного врага — бедность. Об этом на встрече с лидерами федерального партийного списка "Единой России" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Враг ещё не побеждён. А враг — кто? Бедность, нерешённые проблемы в сфере образования, инфраструктуры. Кричать "ура" ещё рано", — подчеркнул глава государства.