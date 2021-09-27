Кадрами с двухлетней девочкой за рулём Volkswagen заинтересовалась Госавтоинспекция

Госавтоинспекция Москвы проводит проверку в связи с появлением видео с двухлетней девочкой за рулём автомобиля Volkswagen. Инцидент произошёл в районе улицы Косыгина.

"Снова разбираемся с очередным случаем допуска ребёнка к процессу управления автомобилем. Ничто не может служить оправданием такому халатному отношению к безопасности ребёнка и окружающих", — заявили в столичной ГАИ.

Правоохранители устанавливают личность водителя, который дал малышке порулить.