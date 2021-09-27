Кадрами с двухлетней девочкой за рулём Volkswagen заинтересовалась Госавтоинспекция
С владельцем иномарки, который дал малышке порулить, теперь очень хотят пообщаться правоохранители.
Фото © ТАСС / Александр Артёменков
Госавтоинспекция Москвы проводит проверку в связи с появлением видео с двухлетней девочкой за рулём автомобиля Volkswagen. Инцидент произошёл в районе улицы Косыгина.
"Снова разбираемся с очередным случаем допуска ребёнка к процессу управления автомобилем. Ничто не может служить оправданием такому халатному отношению к безопасности ребёнка и окружающих", — заявили в столичной ГАИ.
Правоохранители устанавливают личность водителя, который дал малышке порулить.
Напомним, как стало известно Лайфу, иномарка принадлежит 39-летнему Андрею С. За руль он посадил 2,5-летнюю дочь из-за того, что та якобы капризничала в детском кресле.
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