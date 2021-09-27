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Пушистый узник: В Ногинске из разрушенного взрывом дома вызволили последнего кота

Спасателям удалось достать животное с шестого этажа при помощи автовышки.

27 сентября, 11:07

В Ногинске из разрушенного дома вызволили последнего кота. Видео © Instagram / takumi_auto_club

Из разрушенной многоэтажки в Ногинске вызволили ещё одного котика. Это было последнее животное, которое оставалось в доме после взрыва газа, в результате которого в здании обрушилась внешняя стена со второго до четвёртого этажа.

Видео спасения появилось в социальных сетях. С помощью автовышки специалисты поднялись на высоту шестого этажа и достали кота. После этого волонтёры отвезли его к ветеринару для осмотра.

"Мособлпожспас — герои. Всем спасибо за помощь, мы все потрудились!"написали волонтёры в "Инстаграме".

В Ногинске спасли кошку, которая осталась в пустой квартире после взрыва газа в доме

В Ногинске спасли кошку, которая осталась в пустой квартире после взрыва газа в доме

Напомним, взрыв газа в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу ул. 28 Июня, дом 9а. Взрывная волна повредила более двадцати квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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