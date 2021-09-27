В Ногинске из разрушенного дома вызволили последнего кота. Видео © Instagram / takumi_auto_club

Из разрушенной многоэтажки в Ногинске вызволили ещё одного котика. Это было последнее животное, которое оставалось в доме после взрыва газа, в результате которого в здании обрушилась внешняя стена со второго до четвёртого этажа.

Видео спасения появилось в социальных сетях. С помощью автовышки специалисты поднялись на высоту шестого этажа и достали кота. После этого волонтёры отвезли его к ветеринару для осмотра.